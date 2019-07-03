Обыски и выемки документов проводятся во всех учреждениях Псковского областного совета профсоюзов. Об этом сообщила его председатель Ульяна Михайлова.
Идут обыски во всех учреждениях Псковского областного совета профессиональных союзов и в самом Псковском областном совете профессиональных союзов, — цитирует Михайлову
ТАСС.
Собеседница агентства добавила, что правоохранительные органы изымают документы, касающиеся кадровой, зарплатной, хозяйственной, бухгалтерской и ремонтно-строительной тематики.
Как писал News.ru, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в нескольких регионах России прошли масштабные разыскные мероприятия по делу о финансировании терроризма.