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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов выступил с инициативой расширить перечень стран, жители которых могут въехать на территорию региона по электронной визе. Такое заявление чиновник сделал в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития, прошедшей 3 июля текущего года в Москве.

Если говорить в целом о въездном туризме на Дальнем Востоке, то у нас уже успешно применяется механизм электронной визы. Сейчас жители 19 стран могут получить визу по упрощённой схеме. Мы...