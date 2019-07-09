https://static.news.ru/photo/95a80b46-a2d8-11e9-9eae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ФСБ изъяла в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова документы по делу бывшего сотрудника регионального управления автодорог.

Операцию провели в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в апреле 2019 года по статье «Получение взятки» в отношении бывшего замглавы отдела эксплуатации автодорог Управления автомобильных дорог Республики Саха.

Колодезников в 2013 году занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии, — сообщили в правительстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2013 году потребовал от предпринимателя, отвечавшего за состояние дороги Югоренок — Солнечный в Усть-Майском районе Якутии, ежегодно передавать ему по 1 млн рублей. За это время обвиняемый получил 3 млн рублей.

Как ранее писал News.ru, в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски. Кроме того, в подведомственном ему Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики также работают сотрудники ФСБ.