Военные следователи проверяют на причастность к новым эпизодам преступной деятельности фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ. Об этом стало известно на заседании в Московском гарнизонном военном суде.
Как
Как писал News.ru, следствие установило одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей. Речь идёт о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове. В 2019 году он вышел на свободу из колонии, в которой отбывал наказание по статье о разбое. Он получил 19 млн рублей за участие в преступлении и был задержан силовиками, когда пришёл за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке.