https://static.news.ru/photo/c2df5b5c-b780-11e9-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Военные следователи проверяют на причастность к новым эпизодам преступной деятельности фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ. Об этом стало известно на заседании в Московском гарнизонном военном суде.

Как передаёт ТАСС, на судебном заседании рассматривался вопрос о продлении срока ареста одному из обвиняемых — экс-сотруднику прокуратуры Константину Жарову. Заседание было закрытым, так как он мог раскрыть информацию о возможных эпизодах преступной деятельности фигурантов дела.

Как писал News.ru, следствие установило одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей. Речь идёт о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове. В 2019 году он вышел на свободу из колонии, в которой отбывал наказание по статье о разбое. Он получил 19 млн рублей за участие в преступлении и был задержан силовиками, когда пришёл за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке.