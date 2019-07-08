Результатом служебной проверки, касающейся дела об отравлении более 20 человек в районе Хохловской площади, стало увольнение главы ОМВД по Басманному району Москвы Сергея Васильева.
Об этом News.ru сообщили в пресс-службе московского главка полиции. Причины такого решения пока неизвестны.
Сотрудники отдела МВД по Басманному району в конце июня задержали подозреваемого в деле об отравлении напитками с психотропными веществами более 20 человек — Мурата Сабанова. В ходе досмотра у него обнаружили принадлежавшие потерпевшим вещи, в том числе телефоны и банковские карты. Позже он был отпущен.
Ранее News.ru писал о том, что прокуратура требует возбудить уголовные дела против сотрудников отдела полиции по Басманному району. Надзорное ведомство считает необходимым привлечь их к ответственности за халатность после серии отравлений газировкой.