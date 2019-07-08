https://static.news.ru/photo/c13e623c-a175-11e9-b534-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Васильев Фото: цао.мск.мвд.рф

Результатом служебной проверки, касающейся дела об отравлении более 20 человек в районе Хохловской площади, стало увольнение главы ОМВД по Басманному району Москвы Сергея Васильева.

Об этом News.ru сообщили в пресс-службе московского главка полиции. Причины такого решения пока неизвестны.

Сотрудники отдела МВД по Басманному району в конце июня задержали подозреваемого в деле об отравлении напитками с психотропными веществами более 20 человек — Мурата Сабанова. В ходе досмотра у него обнаружили принадлежавшие потерпевшим вещи, в том числе телефоны и банковские карты. Позже он был отпущен.

Ранее News.ru писал о том, что прокуратура требует возбудить уголовные дела против сотрудников отдела полиции по Басманному району. Надзорное ведомство считает необходимым привлечь их к ответственности за халатность после серии отравлений газировкой.