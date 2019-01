Школьники отравились угарным газом в Канаде

Ученики начальной школы Монреаля и её сотрудники отравились угарным газом из-за неисправности системы отопления в здании. Срочно были госпитализированы 35 детей в возрасте от 6 до 11 лет и восемь взрослых.

Пострадавшие жаловались на тошноту и головокружение. Об этом со ссылкой на представителя городской больницы сообщил телеканал CTV.

Всего из аварийного здания было эвакуировано почти 300 человек. Состояние госпитализированных детей и сотрудников школы сейчас стабильно.

