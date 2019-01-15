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Школьники отравились угарным газом в Канаде

Randy Risling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Ученики начальной школы Монреаля и её сотрудники отравились угарным газом из-за неисправности системы отопления в здании. Срочно были госпитализированы 35 детей в возрасте от 6 до 11 лет и восемь взрослых.

Пострадавшие жаловались на тошноту и головокружение. Об этом со ссылкой на представителя городской больницы сообщил телеканал CTV.

Всего из аварийного здания было эвакуировано почти 300 человек. Состояние госпитализированных детей и сотрудников школы сейчас стабильно.

После эвакуации детей и взрослых пожарные проветрили здание, затем рабочие приступили к поиску источника распространения смертельной окиси углерода.

Ранее News.ru сообщал, что четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами отравления угарным газом во время пожара. Инцидент произошёл в Орске на улице Батумская. В результате происшествия ещё один человек пострадал.


#отравление #канада #школьники
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