Пенсионерка съела булку в московском ГУМе и умерла

https://news.ru/storage/news/762ff5812102ee058d64233fc1875884/3230d175-ac63-4a41-bb28-fe29648796c9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожилая женщина обнаружена мёртвой в столичном ГУМе. Инцидент произошёл в одном из кафе.

В ходе предварительного осмотра тела было сделано заключение, что пенсионерка скончалась во время приёма пищи, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, посетительница умерла после того, как подавилась булкой.

В прошлом году похожий случай произошёл в одной из школ Белгорода. Как сообщал News.ru, там умерла первоклассница, которая подавилась хот-догом. Девочка купила еду в киоске около учебного заведения и начала есть во время урока.