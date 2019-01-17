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Пенсионерка съела булку в московском ГУМе и умерла

Сергей Булкин/News.ru

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Пожилая женщина обнаружена мёртвой в столичном ГУМе. Инцидент произошёл в одном из кафе.

В ходе предварительного осмотра тела было сделано заключение, что пенсионерка скончалась во время приёма пищи, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, посетительница умерла после того, как подавилась булкой.

В прошлом году похожий случай произошёл в одной из школ Белгорода. Как сообщал News.ru, там умерла первоклассница, которая подавилась хот-догом. Девочка купила еду в киоске около учебного заведения и начала есть во время урока.


#москва #смерть #еда #пенсионеры
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