Пенсионерка съела булку в московском ГУМе и умерла

Пожилая женщина обнаружена мёртвой в столичном ГУМе. Инцидент произошёл в одном из кафе.
В ходе предварительного осмотра тела было сделано заключение, что пенсионерка скончалась во время приёма пищи, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, посетительница умерла после того, как подавилась булкой.
В прошлом году похожий случай произошёл в одной из школ Белгорода. Как сообщал News.ru, там умерла первоклассница, которая подавилась хот-догом. Девочка купила еду в киоске около учебного заведения и начала есть во время урока.