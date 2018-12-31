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Десятки человек погибли на Филиппинах из-за шторма

George Calvelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Десятки жителей Филиппин стали жертвами шторма «Усман», который обрушился на островное государство. В настоящее время погибшими числятся 60 человек, ещё 17 пропали без вести.

При этом, как сообщили филиппинские чиновники агентству AFP, число жертв может увеличиться. Поскольку «Усман» не был классифицирован как «тайфун», местные жители не опасались последствий и не принимали мер предосторожности.

«Люди находились в „режиме отпуска“ и не получали оповещения о тайфуне, потому вели себя спокойно», — заявил глава управления гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.

Сильного ветра действительно не было. Однако сильные ливни, принесённые штормом «Усман», вызвали на Филиппинах оползни. Дома и даже целые деревни были погребены под слоем земли и грязи, передает BBC.

В настоящее время на Филиппинах продолжается спасательная операция, передает Красный Крест. С выжившими и пострадавшими работают психологи.

Ранее News.ru сообщал о мощном землетрясении у берегов Филиппин. Была объявлена угроза цунами.


#Филиппины #шторм #оползень
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