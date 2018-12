Десятки человек погибли на Филиппинах из-за шторма

Десятки жителей Филиппин стали жертвами шторма «Усман», который обрушился на островное государство. В настоящее время погибшими числятся 60 человек, ещё 17 пропали без вести.

При этом, как сообщили филиппинские чиновники агентству AFP, число жертв может увеличиться. Поскольку «Усман» не был классифицирован как «тайфун», местные жители не опасались последствий и не принимали мер предосторожности.

Сильного ветра действительно не было. Однако сильные ливни, принесённые штормом «Усман», вызвали на Филиппинах оползни. Дома и даже целые деревни были погребены под слоем земли и грязи, передает BBC.

В настоящее время на Филиппинах продолжается спасательная операция, передает Красный Крест. С выжившими и пострадавшими работают психологи.

Leaving no one behind.



Our rescuers from PRC Camarines Sur Chapter braved the waist-to-chest-deep flooding in the Municipality of Nabua to rescue a senior citizen. Residents in the area are being affected by the heavy rains brought by low pressure area. #RescuePH #FloodPH pic.twitter.com/HJwWebgKIc