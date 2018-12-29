Угроза цунами объявлена на Филиппинах после землетрясения

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У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 7,2. Объявлена угроза цунами.

По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы в 06:39 мск, их эпицентр находился на глубине около 50 км и на расстоянии примерно в 100 км к юго-востоку от острова Минданао. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Американский тихоокеанский центр сообщил об угрозе цунами для тех частей Тихого океана, которые расположены ближе к эпицентру, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о том, что в одном из посёлков Хабаровского края произошёл сход лавины. По последним данным, один человек погиб.