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28 июля 2025 в 11:02

Ветеран СВО сделал предложение возлюбленной на фестивале «Дым над водой»

Фото: Пресс-служба «Брикс Медиа Групп»

Ветеран СВО сделал необычное предложение руки и сердца на фестивале «Дым над водой. От классики до рока» в Ленинградской области. Мужчина обратился к своей возлюбленной прямо на сцене перед участниками мероприятия.

Организаторы фестиваля подготовили трогательный сюрприз для девушки. Команда «Брикс Медиа Групп» в момент предложения руки и сердца вынесла на сцену двухметрового белого медведя. После того как девушка сказала да, пара станцевала на сцене под песню Авраама Руссо.

Ранее в Москве прошел Международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция». Мероприятие собрало ведущих легкоатлетов из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля для обмена опытом и демонстрации передовых достижений в мировой воздушной гимнастике.

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