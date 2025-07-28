Ветеран СВО сделал предложение возлюбленной на фестивале «Дым над водой»

Ветеран СВО сделал необычное предложение руки и сердца на фестивале «Дым над водой. От классики до рока» в Ленинградской области. Мужчина обратился к своей возлюбленной прямо на сцене перед участниками мероприятия.

Организаторы фестиваля подготовили трогательный сюрприз для девушки. Команда «Брикс Медиа Групп» в момент предложения руки и сердца вынесла на сцену двухметрового белого медведя. После того как девушка сказала да, пара станцевала на сцене под песню Авраама Руссо.

Ранее в Москве прошел Международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция». Мероприятие собрало ведущих легкоатлетов из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля для обмена опытом и демонстрации передовых достижений в мировой воздушной гимнастике.