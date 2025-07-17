В Москве дебютирует Международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»

В столице 24 июля дебютирует Международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция». Это мероприятие, организованное при поддержке представителей Москвы в рамках программы «Лето в Москве», соберет ведущих легкоатлетов из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля для обмена опытом и передовых достижений в мировой воздушной гимнастике.

Фестиваль, посвященный синтезу «Спорта и искусства», представляет уникальные номера-инсталляции, объединяющие элементы перформанса, театра и цирка. Одним из ярких моментов станет попытка установить новый мировой рекорд по массовому выступлению воздушных гимнастов (более 50 участников), который собираются зафиксировать в Книге рекордов России. Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании в 2015 году с участием 30 спортсменов.

Выступления гимнастов будут сопровождаться концертом с участием популярных российских исполнителей: Мари Краймбрери, группы «Пицца», Niletto и Вани Дмитриенко. Для посетителей также будут организованы мастер-классы по полотнам, слэклайну и полетам на трапециях.

Ранее стало известно, что в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве с 26 по 27 июля состоится фестиваль здорового образа жизни DDX Fitness FEST. На площадке «Зингаро» разместят тематические зоны, посвященные разным форматам активностей.