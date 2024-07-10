В рамках Восточного экономического форума пройдет IV платформа Урбан Хаб

Фото: Пресс-служба ВЭФ

В рамках Восточного экономического форума — 2024 в сентябре во Владивостоке пройдет IV Международная дискуссионная платформа Урбан Хаб, об этом заявили на совещании с ключевыми партнерами по вопросам совместной организации и проведения мероприятия.

Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, Урбан Хаб продолжит объединять участников строительной отрасли России и дружественных стран.

Совместно с лидерами отрасли поговорим о подходах для выполнения целей и задач, перечисленных в майском Указе президента России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году появится новое направление обучающих мастер-классов от застройщиков, реализующих проекты комплексного развития территорий в нашей стране, — поделился он.

Стасишин добавил, что также они поделятся актуальными мерами поддержки отрасли и анализом последних изменений федерального и регионального законодательства. Вместе с ним совещание проводил заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих. Он также анонсировал центральную тему Урбан Хаб — «Город у воды».

Присутствующие смогли обсудить проект программы IV и внести новые предложения в форматы работы платформы.

Ранее советник президента Российской Федерации и секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке. Он пригласил всех присоединиться к осеннему событию.