Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2024 году Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Советник президента Российской Федерации и секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке. В ходе брифинга по итогам ПМЭФ, он пригласил всех присоединиться к осеннему событию.

Приглашаем всех принять участие в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке, — отметил Кобяков.

В 2023 году форум проводился с 10 по 13 сентября. Тогда участие в ВЭФ приняли более семи тысяч человек из 62 стран и территорий, включая Россию.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что продукция и вина в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. По его словам, существует много заинтересованных сторон, готовых приобретать продукцию из республики.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Он отметил, что уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России и работа над улучшением торговли между двумя странами.