В Москве открылась выставка работ художников Донбасса

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Доме молодёжи в Москве открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса». Экспозиция представляет собой рефлексию молодых художников, попавших в эпицентр геополитического противостояния. Выставка проходит в рамках недели «Таврида.АРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» очень важен для нашей команды. Как правило, с событиями на Донбассе мы встречаемся только в новостной повестке, поэтому мы посчитали важным посмотреть на происходящее глазами тех, кто там живет, через призму искусства. Это не прямой анализ, своеобразная метафора, тонкий, но точный маркер внутренних переживаний, за который мы и любим искусство, — пояснил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

До 22 декабря выставка будет открыта для всех желающих с 10:00 по 20:00.

Презентация выставки впервые состоялась на Фестивале изобразительного искусства, который проходил в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа. Отбор работ для экспозиции проводился в порядке конкурса по следующим направлениям: живопись, графика, перформанс, инсталляции, видео-арт и другие. По итогам отбора на выставки попали работы 26 артистов из Донбасса.

Ранее в Западном крыле Новой Третьяковки открылась обновленная выставка Московского музея дизайна «История российского дизайна. Избранное IV». В экспозиции появилось порядка 70 новых экспонатов, которые относятся к современному дизайну.