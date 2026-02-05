В «Лаборатории Касперского» в Саудовской Аравии подвели итоги работы

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Саудовской Аравии и Бахрейне Мохаммед Хашем в преддверии Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» рассказал об итогах работы компании. Напомним, что NEWS.ru выступает информационным партнером ИННОПРОМ-2026.

«Лаборатория Касперского» расширяет свое присутствие на рынке Саудовской Аравии, демонстрируя устойчивый рост. В 2024 году объем продаж компании в стране увеличился на 16%. Мы показали отличные результаты как в B2B, так и в B2C сегментах: чистые продажи выросли на 17% и 4% соответственно. Наш рост обусловлен сочетанием рыночной динамики и целенаправленных усилий по продвижению нашего комплексного портфеля решений и услуг, — отметил Хашем.

Стремительная цифровизация Саудовской Аравии в контексте Vision 2030 подняла кибербезопасность до уровня совета директоров. Для соответствия строгим нормам регуляторов (NCA, SAMA) местные компании ищут опытных партнеров. Именно поэтому «Лаборатория Касперского», имея более чем 15-летний опыт работы на рынке королевства, рассматривает его как ключевой в регионе, подчеркнул Хашем.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд с 8 по 10 февраля 2026 года станет площадкой для международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Мероприятие поспособствует укреплению экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии, отметил политолог Андрей Манойло.