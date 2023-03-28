Развитие туристической отрасли обсудят на форуме в Москве

Фото: пресс-служба РТФ «Путешествуй»

В Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня 2023 года при поддержке Фонда Росконгресс пройдет форум «Путешествуй!», в ходе которого обсудят развитие туристической отрасли в России. В рамках деловой программы мероприятия рассмотрят вопросы привлечения инвестиций, государственно-частное партнерство, развитие придорожного сервиса и отдельных видов туризма с акцентом на автопутешествия. Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор форума Владимир Затынайко отметил, что проект позволяет привлечь внимание предпринимателей и представителей власти к отрасли.

Форум «Путешествуй!» — значимый проект, который получает большую поддержку и привлекает внимание представителей власти и бизнеса к вопросам развития внутреннего туризма и реализации самых амбициозных планов по развитию туристической индустрии. Более того, форум является важной площадкой для демонстрации туристического потенциала регионов России широкой аудитории, — пояснил Затынайко.

В рамках мероприятия посетители смогут посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий. Кроме того, на форуме выступят эксперты, а путешественники и блогеры поделятся личным опытом. Посетители смогут поучаствовать в дегустации и необычных мастер-классах.

А регионы презентуют свой туристический потенциал, расскажут о культуре и самобытности своего края. Участие в форуме планируют представители 80% субъектов каждого федерального округа России.

Представители 17 стран ранее посетили форум «Здоровое общество», подготовленный при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс. В рамках мероприятия впервые состоялся саммит министров здравоохранения стран СНГ.