Туристический форум «Путешествуй!» посетило более 50 тысяч человек

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский туристический форум «Путешествуй!», который проходил в Москве на ВДНХ, посетило более 50 тысяч человек, а спикерами на деловой программе выступило более 200. В рамках мероприятия обсудили необходимость развивать автотуризм и придорожные сервисы в России, были подняты вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий. Более того, участники познакомились с туристическими возможностями регионов и гастрономическим разнообразием страны.

Форум относительно молодой, он проходит во второй раз, но участников и экспонентов в этом году в три раза больше, чем в прошлом. Это отличный результат. Тысячи посетителей форума смогли познакомиться с туристическими маршрутами, программами регионов, кухней народов России. Уверен, что в следующем году будет еще больше участников, — отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Организатором Российского туристического форума был Фонд Росконгресс. Соорганизатором выступило Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

На одной из деловых дискуссий форума были представлены новые маршруты для автотуристов. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова рассказала, что на туристическом портале можно найти 133 готовых маршрута, а также 20 идей для коротких поездок в соседние города.