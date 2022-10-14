Под Белгородом открылась выставка, посвященная роману «Анна Каренина» В музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка, посвященная роману «Анна Каренина»

Фото: прохоровское-поле.рф

В музее-заповеднике «Прохоровское поле» в Белгородской области открылась выставка «Роман „Анна Каренина“ — зеркало эпохи». Экспозиция представляет собой уникальный совместный проект трех крупных российских музеев — Музея кино, музея-усадьбы «Ясная Поляна» и музея-заповедника «Прохоровское поле».

Торжественное открытие выставки состоялось в пятницу, 14 октября. Музеем кино создана главная экспозиция, на которой представлены искусно проработанные костюмы основных персонажей экранизации «Анны Карениной» 2009 года режиссера Сергея Соловьева. Тематические комплексы иллюстрируют ключевые повороты сюжета романа Льва Толстого через коллекцию костюмов.

Директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова, выступая на открытии, подчеркнула, что эта выставка по-настоящему уникальная и увидеть её где-то ещё просто невозможно.

Я думаю, многим захочется посмотреть фильм Сергея Соловьева и узнать те костюмы, которые вы увидите вживую, а в идеале — захотите перечитать роман, — рассказала директор музея.

Дополняют пространство экспонаты музея-усадьбы «Ясная Поляна»: рукописи Льва Толстого, яркие иллюстрации и типологические предметы периода создания романа.

Фото: прохоровское-поле.рф

Экспозиция построена таким образом, чтобы гости выставки могли проделать весь путь от замысла автора до публикации в книгах и постановке в кино в настоящее время. Однако главная цель — это совершить путешествие во времени: окунуться в атмосферу XIX века, прочувствовать переживания героев романа, а также узнать больше о жизни той эпохи.

Выставка будет работать в Выставочном зале музея «Третье ратное поле России» до 7 декабря 2022 года.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru ранее раскритиковал американский ремейк советского фильма «Ирония судьбы», трейлер к которому недавно появился в интернете. По его мнению, это будет ерунда. Он добавил, что времени смотреть этот фильм у него нет. В качестве хороших адаптаций российских произведений Соседов назвал экранизации «Анны Карениной». По его мнению, разные прочтения романа Льва Толстого — это самостоятельные произведения режиссеров со всего мира, достойные просмотра.