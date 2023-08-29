На ВЭФ-2023 пройдет парад парусов при участии яхт международного класса

Фото: Пресс-служба ВЭФ

В рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс, пройдет парад парусов. Мероприятие состоится 9–13 сентября в Амурском заливе во Владивостоке. Парад парусов представляет собой серию регат с участием больших учебных парусников, парусных яхт международного и национального класса. Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что традиционно это мероприятие занимает важное место в программе ВЭФ.

Проведение парада парусов традиционно занимает особое место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. Одной из основных целей его проведения является обучение молодежи морскому и парусному делу — участниками регат станут свыше 1000 молодых яхтсменов и моряков, — подчеркнул Кобяков.

Помощник президента также уточнил, что парад поспособствует развитию детского спорта и положительно повлияет на развитие туристической отрасли Дальнего Востока. В мероприятии примут участие зарубежные гости, что, по мнению Кобяков, станет дополнительным стимулом для развития отношений с соседними от региона странами.

9 сентября пройдет детско-юношеская регата и завершающий этап международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока / Far East Cup» по маршруту Циндао (Китай) — Владивосток. В этот день также состоится собрание шкиперов и регата крейсерских яхт. Открытие парада запланировано на 10 сентября. В день открытия пройдут соревнования килевых яхт и продолжатся плавания в рамках Кубка. Фрегаты «Надежда» и «Паллада» примут участие в параде больших учебных парусников.

11 сентября ключевым событием станет старт парусной регаты «Кубок Росконгресса», которая продлится два дня. 12 сентября в рамках «Кубка Дальнего Востока» участники проследуют по обратному маршруту Владивосток — Циндао. Победителей наградят 13 сентября. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» имени воина-интернационалиста А. Левечева и флотилии юных моряков «Восток» имени С.А. Бевза примут участие в патриотических мероприятиях парада.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2023 пройдут спортивные игры. Сам форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.