KION представил трейлер документального фильма «Город музыки»

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера трейлера документального фильма «Город музыки» от режиссера Петра Келептришвили, уже известного по документальному фильму «Пространство музыки». Специальный показ ленты пройдет 24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.

Новый фильм — это документальный мюзикл, путешествие по Москве сквозь музыку, которая создается талантливыми музыкантами, живущими в ней сейчас. Это кино о музыкантах и городе, в котором они живут, о соединении пространства города с музыкой, о вдохновении, творчестве и свободе, — рассказал режиссер фильма.

В центре сюжета — британский композитор Дэн Бакстер, которому авторы проекта предложили необычную авантюру на стыке креативного подхода и музыкального бэкграунда героя: записать звучание Москвы и создать на этой основе музыку города.

В съемках документального фильма «Город музыки» приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений: группа Антона Беляева Therr Maitz, MANIZHA, Sirotkin, дуэт Geju, группа «Хадн Дадн» и рэпер и продюсер Everthe8.

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION ранее сообщил о премьере фэнтези-сериалов «Боевой континент» и «Путешествия к бессмертию», которые собрали уже миллиарды просмотров по всему миру. В главных ролях снимаются популярный актер Шон Сяо, известный в том числе по участию в музыкальной группе X NINE, а также звезды дорам Калвин Чэнь, У Сюаньи и Гао Тайюй.