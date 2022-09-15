KION объявил премьеру экранизации необычных анимационных проектов из Китая

Фото: kinopoisk.ru

Фэнтези-сериал «Боевой континент»

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере фэнтези-сериалов «Боевой континент» и «Путешествия к бессмертию», которые собрали уже миллиарды просмотров по всему миру. В главных ролях снимаются популярный актер Шон Сяо, известный в том числе по участию в музыкальной группе X NINE, а также звезды дорам Калвин Чэнь, У Сюаньи и Гао Тайюй.

«Боевой континент», созданный по мотивам одноименного романа Тан-Цзя Саньшао, прославился на своей родине и уже на десятый день трансляции по китайскому телевидению собрал один миллиард просмотров, а спустя три недели показа — два миллиарда. С середины 2021 года «Боевой континент» начали показывать в странах мира.

Проект наполнен атрибутами китайского кинематографа и расскажет о боевых искусствах, восточной философии и магии. В сериале также использована прорывная 3D-графика, которая делает «Боевой континент» визуально безупречным проектом и расширяет реальность героев.

Фото: Пресс-служба KION

Режиссером сериала стал дебютант Ян Чжэньюй, который в Китае известен как оператор, а сценарий писал Ван Цзюань («Путь меча и снегов», «Радость жизни»), который переработал в формат телесаги роман Саньшао и одноименную мангу.

KION также покажет анимационный фэнтези-сериал «Путешествие к бессмертию», также китайского производства. Этот проект зрители азиатской части мира и ценители аниме полюбили за детальную прорисовку восточных сражений.

Озвучивали анимационный проект популярные китайские актеры Ян Тяньсян, Гу Цзяншань, Цяо Шиюй и другие. Кроме того, в проекте прозвучит музыка известного в Китае кинокомпозитора Бьорна Шэня.

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