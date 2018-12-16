Захарова: МИД РФ пожалуется на журналиста BBC в ОБСЕ

https://news.ru/storage/news/1f60401f65528217a6d463f3ea1cd6f3/9151dc8a-db21-4935-a92c-77c9b252adad_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что ведомство обратится в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за опубликованной переписки корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной.

Журналистка просила помощи в поисках следов российского вмешательства в протесты в Париже.

«Британская BBC, судя по этой переписке, просто планировала создать отрежиссированный сценарий блокбастера относительного того, что именно Россия инспирировали протестные движения во Франции. Никакого другого вывода из этой информации сделать просто невозможно», — передаёт слова Захаровой радиостанция «Говорит Москва».

Массовые акции протеста «жёлтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября. Они выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Это сопровождается массовыми беспорядками, вплоть до столкновений с полицией. Неделю назад по этой причине по стране были мобилизованы 89 тысяч полицейских. С начала акций уже задержаны 4,5 тысячи манифестантов, ещё шесть погибли.

Как ранее писал News.ru, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что их корреспондента, освещающего акцию протеста во Франции, ранили в лицо.