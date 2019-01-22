Почему газ для Чечни будет бесплатный

https://news.ru/storage/news/b7d50cd03d0c670478c3417351ef8fd6/2abc70ec-a89c-43d3-ae4f-f6bf38c5b6a0_850.jpg Саид Царнаев/РИА Новости

Данные о списании долга перед «дочкой» «Газпрома» пропали

Спустя некоторое время после начала шумихи со списанными долгами за газ в Чечне «Газпром» заявил, что в судебном решении, оказывается, ничего не говорилось о списании 9 млрд рублей. Да и упоминание этой суммы внезапным образом исчезло с сайта прокуратуры Чеченской Республики. Ситуация день ото дня становится всё более запутанной, но чем же всё может завершиться? News.ru разбирался в произошедшем.

«Сумму мы не озвучивали. Её никто не озвучивал. Формулировка в решении суда — обязать „Газпром межрегионгаз Грозный“ применить методику по списанию безнадежной задолженности», — передаёт ТАСС заявление заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова.

Однако как раз именно сумма в 9 млрд рублей значилась в официальном сообщении региональной прокуратуры 16 января. Между тем, как выяснилось, спустя несколько дней сообщение было подкорректировано, а информация о сумме долга исчезла с сайта.

Позднее во вторник, 22 января, «Газпром» всё же подтвердил сумму просроченной задолженности, подчеркнув, что она была сформирована с января 2007 года по конец сентября 2015 года. Но эти данные отсутствовали в резолютивной части решения суда.

Спрятать очевидное

По мнению старшего научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара Сергея Жаворонкова, власти Чечни пытаются замаскировать свои действия, потому что возникает вопрос, а почему бы жителям других регионов РФ, если настал такой момент, тоже не списать бы долги по ЖКХ.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

«Реально это не происходит, потому что в системе российской власти республики Северного Кавказа занимают особое положение. Они получают финансирование, которое не получают остальные регионы. И это во всех смыслах — от электорального до силового — основная база поддержки властей», — сказал Жаворонков.

Однако, считает эксперт, в решении по списанию долгов есть некоторая «феодальная логика». А поскольку объяснить это с трибун невозможно, сейчас и подчищается информация, в том числе и на официальном сайте региональной прокуратуры.

Со своей стороны декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что ситуация действительно запутанная и поэтому бывает сложно отделить правду от фейка.

«Однако в свете дотационной политики по отношению к Чечне эта информация могла показаться вполне достоверной и мне кажется были попытки властей республики продавить данное решение, но потом власти столкнулись с консолидированной болезненной реакцией других регионов, которые также хотят бонусов и преференций и проблему информационно смикшировали, убрав на задний план», — считает Шатилов.

Конечно, власти проводят политику финансового и социального стимулирования Чеченской Республики. С другой стороны, здесь наблюдаются дисбалансы, а с точки зрения остальных субъектов федеральный центр идёт, по мнению эксперта, на слишком большие уступки в отношении Чечни, что в итоге провоцирует непонимание ситуации в других регионах РФ.

Ситуация неблагоприятная и для федеральной власти, поскольку вызвала в той или иной степени общественный резонанс. И если подобное решение принимается, то нужно просчитывать общественную реакцию, так как это удар по имиджу властей на региональном уровне, отметил Шатилов.

«Принимать такого рода решения следует коллективно. Если списывать газовые долги, то целому ряду наиболее бедных регионов или принимать более гибкие и аккуратные решения. В противном случае это чревато издержками, что мы и видим», — сказал декан.

Вброс или нет

Между тем политолог Алексей Мартынов уверен, что ситуация с газовыми долгами — информационный вброс.

Сергей Булкин/News.ru

«Хочу обратить внимание, что в период первой половины января страна погружается в затяжные праздники и никто ничего не делает. Но в этот же период происходят интересные всплески в повестке. Поэтому появляются разные новости типа миллиардных долгов Чечни, отсутствия десятого яйца и прочее», — сказал Мартынов.

Он считает, что складывается такое впечатление, что кому-то кажется, что в стране сильно скучно и не хватает встрясок. Когда же начали проверять информацию по газу по официальным каналам, то выяснилось, что всё не совсем так, как было подано изначально.

«Это попытка возбудить общественное мнение. Были призывы в других областях не платить за газ. Мне кажется, что это информационная провокация. Но есть вопросы и к тем, кто должен эти ситуации отслеживать и им препятствовать. Видимо, у этих людей тоже был Новый год», — отметил собеседник.

Однако политолог Дмитрий Орешкин склонен считать, что это не было информационным вбросом, так как решение суда — оно или есть, или его нет.

«Я думаю, что оно было. Высасывать такие новости из пальца вряд ли возможно. Другое дело, что это решение, как мы видим, так же быстро может исчезнуть, как оно появилось», — заявил Орешкин.

Второй момент, по его мнению, в том, что без санкции сверху такие решения приниматься не будут, но сейчас позиция поменялась под давлением ряда весомых факторов.

В марте 2016 года премьер Дмитрий Медведев на заседании комиссии по развитию Северного Кавказа сказал, что применительно к Кавказу ситуация «выглядит запредельно плохо», после чего поручил «Газпрому» разработать «дорожную карту» для решения вопроса с задолженностью.

Russian Government/Twitter.com Совещание с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым

При этом ещё в октябре 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин на совещании в Ессентуках по вопросам развития ТЭК Кавказа говорил, что совокупная задолженность за газ в СКФО (с начала года) увеличилась на 7 млрд рублей, по электроэнергии — на 4 млрд рублей. То есть тенденция по накоплению долгов устойчивая и каждый год задолженность росла.

Получается, что через полгода после совещания премьера долги, несмотря на планируемые меры, продолжили расти.

«На самом деле вопрос не в задолженности. Она была, будет и ничего с этим не сделаешь. Задолженность списывалась и скандала по этому поводу не было. Теперь зачем-то ситуации потребовалось выйти в публичное пространство. Захотелось, чтобы об этом заговорили», — сообщил Орешкин.

Итогом этой ситуации может стать то, что долги продолжат потихоньку списывать, власти будут журить региональных чиновников, а они в ответ — кивать, но спустя некоторое время возвращаться к тому, от чего пришли.