Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская сторона на встрече с представителями США и Израиля в Иерусалиме призвала отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии.
Подчеркнули целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении, — цитирует Патрушева РИА Новости.
Переговоры между секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном завершились в Иерусалиме.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство, защищая свои интересы в Сирии, не будет подвергать опасности российские войска.