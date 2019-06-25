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Свыше 70% украинских граждан уверены, что глава страны Владимир Зеленский должен начать прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе. Таковы данные опроса, проведённого Институтом социальных исследований им. Александра Ярёменко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».

На вопрос «Должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой?» 40,4% респондентов ответили «Безусловно, да». Ответ 30% опрошенных звучал как «Скорее да»....