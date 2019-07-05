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Депутат Государственной думы и член Фонда защиты национальных ценностей Виталий Милонов заявил, что Россия не имеет в Ливии никаких политических целей. По его словам, Москва хочет лишь поддерживать хорошие межгосударственные отношения.

Он отметил, что российское Министерство иностранных дел начало работу по ситуации с задержанием граждан РФ в африканской стране, передаёт РИА Новости . Парламентарий выразил надежду, что инцидент будет разрешён как можно быстрее, «без доведения до крайностей».

Мы видим, что всё чаще российские граждане становятся объектами провокаций со стороны различных организаций, аффилированных к иностранным спецслужбам, — добавил политик.

Два гражданина России были арестованы в Ливии. Местные органы правопорядка обвиняют их в попытке влияния на предстоящий избирательный процесс.

Ранее News.ru писал, что президент российской некоммерческой организации (НКО) «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич заявил, что власти Ливии задержали его сотрудников. Он отметил, что те занимались исключительно проведением социологических опросов.