В городе русской славы Михаил Развожаев приступил к исполнению своих обязанностей. Он объявил о роспуске правительства Севастополя, сформированного ещё его предшественником, и намерен объявить о составе нового в течение месяца. Но главное — ему необходимо «с корабля на бал» мобилизовать все ресурсы для успешного проведения выборов в местное законодательное собрание. А это сейчас весьма болезненный вопрос.

Впрочем, новый врио губернатора особого субъекта России, города русских моряков, Севастополя, по-своему уникален. Он первый из политиков новой волны, кто во второй раз назначен врио главы региона, при этом пока ни разу не побывав собственно избранным губернатором.

Напомним, что впервые президент России срочно бросил его, выпускника особых курсов при РАНХиГС по подготовке новой элиты, на хакасскую амбразуру прошлой осенью, когда стало ясно, что действующий губернатор Зимин, несмотря на поддержку влиятельного земляка Сергея Шойгу, никаких шансов во втором туре против коммуниста Коновалова не имеет. Официально новый врио, не имевший права баллотироваться, должен был удержать регион от осложнений до завершения искусственно затянутых выборов.

Тогда три кандидата подряд отказались от участия во втором туре, оставив Коновалова один на один с избирателем. Были попытки снять его с предвыборной гонки, придравшись к некоторым опечаткам в его документах. Если бы выборы были отменены, Развожаев бы получил право в этом сентябре баллотироваться в Абакане в качестве основного кандидата. Но не срослось. Однако, несмотря на весьма пессимистические замечания о том, что Развожаев никогда не был на самостоятельной работе, поскольку вышел из вечных помощников и референтов, чиновник всё же смог показать себя в работе с положительной стороны — в своё время отвечал последовательно за пиар при Льве Кузнецове, который сначала сделал его при себе вице-губернатором Красноярского края, а потом и заместителем министра по делам Северного Кавказа. Позднее Михаил Развожаев неплохо себя проявил в Абакане, как минимум не ухудшив ситуацию.

Михаил Развожаев (на первом плане) Александр Колбасов/ТАСС

Теперь после работы в руководстве ОНФ Михаилу Владимировичу предстоит исправлять перегибы губернатора Дмитрия Овсянникова, который поссорился не только с местными элитами, но даже с «Единой Россией», билборды которой абсолютно немотивированно удалили именно по его приказу. Овсянников, в прошлом замминистра промышленности и торговли, и правительство формировал, опираясь на своих соратников по министерству, что, естественно, не нравилось местным. И понятно, сейчас все будут самым внимательным образом следить за тем, каких министров выберет новый шеф.

Не смог Овсянников разрешить и проблему севастопольской приватизации. Особенно когда речь заходила о местной, на вес золота, земле. Наконец, среди его оппонентов оказался даже легенда «крымской весны» Алексей Чалый, слово которого до сих пор очень много значит на полуострове. И теперь позиция Чалого не ясна. Он явно колеблется. Сначала носитель неофициального титула «народный мэр» заявил было о прекращении своей политической карьеры. Потом передумал и снова решил баллотироваться в Законодательное собрание. Вот только уже не от «Единой России», а как вполне независимый кандидат. И наконец, всё-таки предпочёл воздержаться от участия в выборах. Но всё равно в местном парламенте будет немало его единомышленников. И новому губернатору придётся искать с неформальным крымским лидером общий язык. Хотя, видимо, на первых порах Чалый не склонен создавать новому губернатору никаких проблем и намерен ждать для оценки его первых шагов. Напомним, что ушедший Овсянников обвинил «народного мэра» в деструктивной позиции и в своих общих неудачах.

Словом, у Михаила Развожаева проблем выше крыши. Тем более что ему необходимо неукоснительно проводить федеральную линию в местных делах. Так что предстоит выдержать сложный экзамен. Главное, чтобы он снова не остался врио. И через год смог бы делом доказать своё право на выбор севастопольцев. Пока же он в духе эпохи призвал горожан активно обращаться к нему через соцсети, наладив надёжную обратную связь. И такой шаг уже оценён.