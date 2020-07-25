Зюганов провёл аналогию между политическими партиями и пчелиным роем

https://static.news.ru/photo/c4553318-cf7f-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о сходстве политических партий с пчелиным роем. По его словам, законы насекомых идеально подходят для партстроительства.

Пчелиные законы для партстроительства идеальны. Матку все слушают. Не имеют права никто ни перечить, ни возражать. Более того, когда выводят вторую матку, две матки не живут, она пытается ее проколоть жалом. Пчелы ее не имеют права трогать, — цитирует политика РИА Новости.

Вероятно, что причиной для такого заявление стало увлечение семьи Зюганова. Уже несколько лет она занимается пчеловодством. Также была издана книга «На пасеке у Зюганова».

NEWS.ru писал ранее, что лидер КПРФ назвал голосование на сентябрьских выборах в течение нескольких дней недоразумением. Также, по его мнению, голосование в неприспособленных для этого местах является «полным безобразием».