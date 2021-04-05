Зюганов ждёт нового экономического курса в РФ после послания Путина

https://static.news.ru/photo/b99698f0-96bb-11eb-88e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию должно содержать позицию относительно статуса самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он также ждёт от лидера смены финансово-экономического курса РФ.

Пока стабильности [в России] с точки зрения морально-политической, финансово-экономической стороны нет, она (экономика. — NEWS.ru) за прошлый год провалилась ещё на 3,6%. Почти 10 лет идёт стагнация экономики, вымирание населения, рост цен и безудержные поборы с граждан, — цитирует Зюганова портал Regnum.

Он добавил, что партия настаивает на использовании президентом во время подготовки к посланию всех рекомендаций, подготовленных во время слушаний, на орловском экономическом форуме КПРФ и рекомендаций РАН.

Оглашение документа намечено на 21 апреля. Оно пройдёт полностью в очном режиме. Место проведения мероприятия пока не называется. Сенатор Андрей Климов назвал приблизительные темы обращения лидера к Федеральному собранию. В сфере внешней политики особое внимание Путин, скорее всего, уделит мерам в отношении стран, пытающихся давить на РФ, игнорируя дипломатический протокол и этикет.