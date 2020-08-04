Жириновский заявил о готовности просить Путина о помиловании Фургала

https://static.news.ru/photo/d7f8a87a-d66c-11ea-b0c6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что, в случае вынесения обвинительного приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, он с однопартийцами будет просить президента помиловать его. При этом политик уверен, что его оправдают.

Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Он также рассказал, что партия намерена нанять для Фургала «адвокатов получше и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения»:

Пусть вернётся в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве — он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А ещё лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане.

Жириновский также возмутился тем, что к арестованному Фургалу никого не допускают.

Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы, — подчеркнул он.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и увезли в Москву. Политика обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». По его словам, с момента ареста он не получал никаких писем от родных и близких. Звонки тоже запрещены. Об этом он рассказал представителям общественной наблюдательной комиссии.

Фургал стал губернатором в 2018 году. Будучи членом ЛДПР, он победил кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Со дня его задержания люди регулярно выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Вместо него управлять регионом глава государства доверил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву. Местные жители категорически отказываются принимать назначенца и продолжают выходить на митинги, писал NEWS.ru.