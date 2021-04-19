Жириновский предложил прекратить продажу путёвок на зарубежные курорты

https://static.news.ru/photo/c422e2fc-a0e7-11eb-bcda-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за прекращение продаж туров на курорты за пределами РФ. По его мнению, для россиян безопаснее отдыхать в Крыму и Сочи.

Нельзя больше ездить на зарубежные курорты. Вся зараза там, — сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Комментируя закрытие авиасообщения с Турцией, Жириновский пояснил, что на курорты этой страны приезжают люди со всего мира и «завозят» не только обычный коронавирус, но и его разновидности — британский и южноафриканский штаммы.

По словам лидера ЛДПР, юг России способен принять всех желающих отдохнуть у моря. Однако при этом подчеркнул, что туристы должны быть привиты от COVID-19. В противном случае Россию вновь ждёт рост заболеваемости.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Как ранее сообщалось, эксперты туристической отрасли назвали маловероятным его возобновление 1 июня. Ежедневно в стране заражаются коронавирусом 60 тысяч человек. Пока этот показатель не будет снижен в разы, россиян не пустят на курорты республики, полагают они.