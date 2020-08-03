Жириновский назвал кандидата в губернаторы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/7927e944-d5b5-11ea-a985-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: Хабаровский Край/facebook.com

ЛДПР будет выдвигать на выборах губернатора Хабаровского края кандидатуру Михаила Дегтярева, если бывшего главу региона Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят ему занимать государственные должности. С таким заявлением выступил лидер партии Владимир Жириновский.

Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева, — заявил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, губернатор должен быть в контакте с президентом России Владимиром Путиным. Жириновский считает, другой губернатор этого региона обязан будет навести порядок, если Фургал не сможет вернуться к своим обязанностям.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Решением Басманного суда Москвы он был арестован на два месяца, сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово». В Хабаровске с 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку. В других городах страны проходят пикеты и шествия в знак солидарности с хабаровчанами. 20 июля временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярёв.

20 июля Путин назначил Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

3 августа врио губернатора Хабаровского края встретился с мэром Хабаровска. Дегтярёв и Кравчук обсудили нацпроекты «Жильё» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества общественного транспорта и вопросы благоустройства города. Кроме того, темой обсуждения стало заселение жильцов рухнувшего дома в новые квартиры.

Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв пообещал лично проверить процесс заселения жильцов рухнувшего дома в Хабаровске в новые квартиры.