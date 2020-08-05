Жириновский и Миронов поспорили, кто пройдёт на выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/286d8c6c-d726-11ea-afae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/facebook.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Справедливой России» Сергей Миронов поспорили, наберут ли справедливороссы достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах 2021 года.

Вы вниз идёте, вы на следующий год в парламент не попадёте, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Миронов на это ответил, что «Справедливая Россия» победит, да ещё и с очень хорошим результатом, а ЛДПР проиграет.

Этот обмен мнениями произошёл в ходе форума «Территория смыслов». Напоследок Жириновский отказался пожать руку Миронову, сославшись на пандемию.

Ранее лидер «Единой России» Сергей Неверов назвал Жириновского, Миронова и главу КПРФ Геннадия Зюганова «уходящими» политиками в силу их возраста. Однако Жириновский с ним не согласился, заявив, что уходить никуда не собирается, однако допустил, что пропустит вперёд себя только самых сильных и умных.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов. Жириновский считает, что это лучший сценарий для того, чтобы успокоить жителей страны. По его мнению, победа Лукашенко может привести к беспорядкам, похожим на события киевского Майдана 2014 года.