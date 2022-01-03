Зеленскому пригрозили трибуналом в случае агрессии против Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью РИА Новости отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в новогоднем поздравлении к соотечественникам пообещал, что солдаты ВСУ уже в 2022 году будут фотографироваться в Крыму и Донбассе. В ответ на это заявление член комитета ГД по энергетике сказал, что в таком случае украинских военных ждут фотографии в качестве военнопленных, а главу республики — международный трибунал.

Шеремет напомнил, что в 2014 году около 80% военнослужащих ВСУ перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться, — подчеркнул депутат.

Он выразил надежду, что когда-нибудь в стране появится новая власть, которая будет по-настоящему отстаивать интересы своего народа и восстановит братские отношения с Россией и Белоруссией.

Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина солидарна с Шереметом. По её мнению, есть хороший и плохой варианты появления украинских военных на территории России. Хороший возможен только после смены власти на Украине. Например, фото могут сделать на совместном параде 9 Мая в Москве.

Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров, это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашённые республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ, — напомнила она.

Ранее сообщалось о решении Европейского суда по правам человека отклонить ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму. ЕСПЧ сделал вывод о недосказанности выдвинутых украинскими властями обвинений против РФ. Вместе с тем ЕСПЧ частично признал приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ. Суд продолжит её дальнейшее рассмотрение.