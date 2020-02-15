https://static.news.ru/photo/c90d4010-4ff2-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Нормандский формат» даёт мелкие результаты по Украине, однако во время переговоров стороны не поднимают вопрос Крыма, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Что мне не нравится — вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, — цитирует политика РИА Новости.

Он добавил, что Киев имеет «одну из самых сильных армий в Европе», но хочет мирно урегулировать конфликт в Донбассе на условиях главы государства. По его словам, у страны 200-тысячные вооружённые силы.

Украинский лидер не уточнил, совпадают ли упомянутые условия с «формулой Штайнмайера» и другими договорённостями в «нормандском формате».

Как писал NEWS.ru, украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.

Украина считает полуостров своей территорией, которую временно оккупировала Россия. Крым стал субъектом РФ после смены власти в Киеве, самопровозглашения независимости и референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

ООН и большинство стран мира не признали легитимность процедуры, но российские власти считают крымский вопрос закрытым.