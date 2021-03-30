16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Захарова сообщила о разрушении Австрией мифа об «агрессивной России»

13:57, 30 марта 2021 17
Мария Захарова Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Планы австрийского правительства по закупке российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости полной международной изоляции страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности. Позднее он сказал, что Вена и Москва находятся в «хорошем диалоге» по поводу препарата.

Захарова, комментируя слова Курца, отметила, что даже страшно представить происходящее «в недрах евросоюзовской бюрократии».

Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе — девиз российской политики в действии, — написала дипломат в Facebook.

Она подчеркнула, что всем уже пора перестать слушать «идеологов Брюсселя» с их «неактуальной философией».

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Ниццы сделали предварительный заказ на поставку российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в разговоре с журналистами сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео