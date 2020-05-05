Захарова рассказала о круглосуточной работе МИД РФ в условиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7f94a5e-8ebb-11ea-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Министерства иностранных дел России в условиях пандемии коронавируса работают практически круглосуточно, включая персонал, переведённый на удалённый режим работы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы работаем в принципе круглосуточно. У нас на работе приняты меры по сокращению, так сказать, состава работающих непосредственно на Смоленке за счёт перевода на «удалёнку». Но те, кто находится на «удалёнке», все работают. Это знают те, с кем мы работаем. Это знают те граждане, которые находятся за границей, и они знают это очень хорошо, потому что постоянно находимся с ними на связи, — сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Ранее NEWS.ru писал, что более 37 тысяч находящихся за рубежом из-за коронавируса россиян обратились в МИД РФ за материальной помощью. Только на 12 апреля в дипломатическое ведомство поступили данные о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат. Вместе с членами семей помощи ожидают более 54 тысяч россиян.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.