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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.

Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума всё разрушает, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в Facebook.

Как ранее сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после выхода США из ДРСМД страны НАТО смогли возложить ответственность за произошедшее на РФ.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Economist сообщил, что происходящее в Альянсе можно назвать смертью мозга организации, так как США и другие партнёры не скоординированы между собой. По словам инсайдера в американских властных кругах, американскому лидеру Дональду Трампу не понравилась такая оценка. Президент США заявил, что его французский коллега взял свои слова обратно.