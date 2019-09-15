https://static.news.ru/photo/4e3c0dfc-d7d0-11e9-94e9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

США должны выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших в результате бомбардировок Югославии в 1999 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала Вашингтон принести извинения.

Она подчеркнула, что американской стороне следует создать «подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент» и только после этого призывать «двигаться вперёд». Таким образом представитель ведомства прокомментировала заявление покидающего свой пост посла США в Сербии Кайла Скотта.

Как ранее писал News.ru, Скотт заявил, что бомбардировки Югославии можно рассматривать в более широкой перспективе. Дипломат отметил, что никто не может вернуть время вспять, но спустя 20 лет настало время двигаться вперёд и улучшить сербско-американские отношения.