Захарова назвала «медвежьей услугой» обещания США помочь Украине

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Обещанная американцами помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подобные заявления — медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель — на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договорённостей, — сообщила «Газете.Ru» Захарова.

Дипломат отметила, что такое поведение США ещё и противоречит решениям Совета Безопасности ООН.

Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, Таран и Остин обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Это уже второй разговор глав ведомств обеих стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы Киева о возможном появлении на Украине американских военных — неприемлемы и неуместны, так как Россия никому не угрожает.