Захарова анонсировала встречу Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, заседание пройдёт 2 и 3 декабря в Стокгольме.

На полях СМИД ОБСЕ запланированы двусторонние встречи главы МИД РФ с <....> госсекретарём США [Энтони Блинкеном], главами МИД Австрии, Британии, Венгрии, Сербии, Испании и Турции. Прорабатывается также ряд других встреч, — заявила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что также запланированы встречи Лаврова с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем, председателем ОБСЕ Анн Линде и генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид,

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого сообщалось, что работа по подготовке саммита Путина и Байдена находится на продвинутой стадии: пока речь об очном контакте не идёт, но от этого значимость встречи не уменьшается. В настоящее время нет ясности, когда именно и в каком формате состоятся переговоры.