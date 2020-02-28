Соцопросы показали, что россиянам нравится новое правительство и становится всё симпатичнее Госдума. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что это связано как с системной работой министров и депутатов, так и со снижением негативного влияния от пенсионной реформы, которая ассоциировалась с прошлым кабмином.

Социологи из «Левада-центра» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к разным институтам власти и государственной политике в целом. Оказалось, что 53% опрошенных считают, что РФ движется в правильном направлении, не согласны с этим тезисом 38%. И если за месяц количество «оптимистов» увеличилось лишь на 1%, то за год — на целых 8%.

Поддержка деятельности президента Владимира Путина остаётся на высоком уровне: её одобряют 69% респондентов, не нравится она 30%. За месяц число людей, считающих, что глава государства всё делает правильно, выросло на 1%, а за год — на 5%. При этом последствия пенсионной реформы, судя по всему, продолжают сказываться, и до 76% поддержки образца февраля 2018 года ещё довольно далеко.

Сумел завоевать доверие ряда людей новый премьер-министр России Михаил Мишустин. В январе текущего года 48% опрошенных заявляли, что одобряют его деятельность на посту председателя Правительства, а в феврале таких стало 52%. При этом прирост случился и среди скептиков — 39% в феврале против 37% в январе. Что логично, на 6% стало меньше тех, кто не готов оценить его работу. В свою очередь новый кабинет министров пользуется успехом по сравнению с командой Дмитрия Медведева. Год назад лишь 39% говорили, что одобряют деятельность правительства, а 59% были им не довольны. Теперь ситуация изменилась: поддержку выражают 50% против 46% скептиков.

Михаил Мишустин Russian Government/Global Look Press

Неплохо дела обстоят и у Государственной думы: старания депутатов на поприще законотворчества большинству всё ещё не очень нравятся (44% одобряют, 53% — нет), но, по сравнению с 36% поддержки в феврале 2018 года, прогресс налицо. Месячный прирост одобрения составил 3%.

Политолог Антон Хащенко в разговоре с NEWS.ru отметил, что рост положительного отношения россиян к властным институтам связан с тем, что практически сошёл на нет политический эффект от пенсионной реформы на фоне активного наращивания государством социальных обязательств, генерирования им позитивной повестки в чувствительных для людей сферах и отсутствия мощных раздражителей.

Эксперт подчеркнул, что население продолжает воспринимать все государственные институты как единый механизм, в котором президент определяет векторы развития, парламент выполняет задачу по легитимизации и содержательной «докрутке» инициатив, а правительство рассматривается как исполнитель принятых решений.

При этом претензии к последнему были сняты за счёт обновления состава кабмина, и это дало ему серьёзный кредит доверия людей. К слову, правительство впервые за долгое время получило положительный баланс оценок, — заметил он.

Одобрение деятельности Госдумы, по словам политолога, нарастало не резко, а в течение продолжительного времени, что свидетельствует не о влиянии какого-то одного информационного повода, а о положительной оценке системной работы депутатского корпуса.

С другой стороны, новый виток в динамике роста показателей одобрения, безусловно, является следствием январской перезагрузки внутриполитической и внутриэкономической повесток через послание президента и последовавшие за этим шаги, включая отставку «старого» правительства, реализацию новых мер социальной поддержки и, конечно, само содержание и формат конституционной реформы. Обществу не только предложили готовый проект социальных и политических изменений, но и предоставили возможность участия в обсуждении, а главное, принятии итогового решения о судьбе Основного закона страны через процедуру общенародного голосования. Антон Хащенко политолог политолог

В свою очередь руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв удивлён результатами опроса в части, касающейся оценки деятельности Михаила Мишустина.

Странно, что больше 90% опрошенных уверенно оценивают деятельность Мишустина на посту председателя правительства РФ. Это при том, что и фамилию-то многие могли ещё не успеть запомнить, — отмечает он.

Все остальные показатели специалист, напротив, считает логичными и объясняет их тем, что стало меньше негативных новостей, связанных с самовыражением отдельных депутатов, при этом число публикаций о слаженной работе, повышении эффективности и качества законотворчества, о социальной направленности законопроектов выросло. При этом, по его мнению, уже не столь актуальна тема пенсионной реформы, которая к тому же во многом ассоциировалась с прежним правительством.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в беседе с NEWS.ru отмечает, что рост одобрения деятельности Госдумы был не резким, а постепенным, и считает важным, что он уже стал выше, чем был до пенсионной реформы. Говоря о том, почему россиянам стала больше нравиться нижняя палата парламента, он выделил несколько факторов. Во-первых, по словам эксперта, большую роль здесь сыграл тот факт, что ГД перестала быть «бешеным принтером», как в народе прозвали предыдущий состав. К тому же депутаты стали значительно реже прогуливать заседания, и заметно снизилось количество негативных инфоповодов. Заметно также, что проработка законопроектов теперь более тщательная, и уже нет таких случаев, когда закон проходит сразу три чтения.

Плюс общество видит, что депутаты активно работают на местах во время региональных недель. То есть не просто отсиживаются в регионе, как, к сожалению, бывало раньше, а это всё очень чётко контролируется руководством Государственной думы, и парламентарии вынуждены работать с избирателями: проводить приёмы, решать проблемы, общаться с людьми. И заметно, что депутаты в новом созыве сами втянулись в эту деятельность и получают от неё удовольствие. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

По мнению эксперта, все эти причины позволили медленно, но верно «вывернуть» рейтинг одобрения Госдумы.

Над текстом также работал Сергей Изотов.