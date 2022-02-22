Ядерная бомба для президента Зеленского

В далёкие уже советские времена карикатуристы школы КУКРЫНИКСОВ любили изображать германских реваншистов, тянущих свои клешнеобразные руки к Н-бомбе. Теперь впору так изображать президента Зеленского, его министра иностранных дел Кулебу и прочих незалежных деятелей, охочих до ядерного оружия.

Впрочем, киевским властителям нельзя отказать в искусной казуистике. Ещё вчера со всех трибун они требовали соблюдать Будапештский меморандум, который никем из великих держав так и не был ратифицирован, а потому и не вступил в силу. А ныне объявляют себя свободными от положений этого документа, предопределявших отказ Украины от бывшего на её территории советского ядерного оружия.

Между тем советское военное руководство развернуло на территории Украины, по некоторым оценкам, от 1200 до 1700 боеголовок индивидуального наведения. В частности, 130 МБР Ур-100 с шестью боеголовками каждая, 33 тяжёлых бомбардировщика. Но были некоторые нюансы. Прежде всего, оперативное управление этим потенциалом находилось в Москве, обеспечивая независимую от Киева охрану таких объектов. К тому же, естественно, они были запрограммированы на поражение целей в США и, учитывая дальность их действий в 10 тысяч километров, в лучшем случае могли бы поразить цели на российской Камчатке. Естественно, никто на Украине не владел кодами запуска.

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По некоторым прикидкам, Незалежной потребовалось бы полтора-два года, чтобы только наладить свой оперативный контроль над смертоносным арсеналом. Так что запасы советского ОМП были дороги в охране и содержании, вызывали беспокойство соседей, а главное — оставались совершенно бесполезными. К тому же на Украине не было и предприятий по производству Н-оружия, которое стало для Киева чем-то вроде чемодана без ручки. Тогдашний президент Леонид Кравчук поторговался-поторговался и... получил денежную компенсацию. И Украина с лёгким сердцем присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Теперь вот киевский режим в открытую мечтает о чудо-оружии, которое поставило бы Россию на колени и не только позволило бы вернуть Крым и Донбасс, получить от Москвы огромную контрибуцию, но и захватить некоторые лакомые российские регионы, например Кубань. И если прежде речь шла о крылатых ракетах, способных долететь до Кремля, то теперь потребно и ядерное оружие.

Повторимся, это оружие никогда не производилось на территории Украины. Притом что страна обладает неплохими запасами собственного урана. К тому же, по словам бывшего главы МАГАТЭ Аль-Барадеи, не менее сорока стран обладают технологическими возможностями для создания собственного оружия массового поражения. И что уж тогда говорить об Украине, на землях которой работает четыре АЭС и пятнадцать реакторов. Вопрос только в налаживании системы обогащения урана. Поскольку для запуска реактора АЭС достаточно обогатить сырьё до 4–5% (изотоп 235U), реактор на АПЛ требует обогащения до 30–60%. А вот для создания эффективной Н-бомбы необходимо добиться 90% чистоты сырья.

Понятно, что даже сейчас советское научное наследие (в Киеве работает Институт ядерных исследований) позволяет при определённой иностранной помощи создать предприятия по производству тяжёлой воды и оружейного плутония. Вопрос, естественно, в политической цене такого решения. Ситуации блокады и жёстких эмбарго, в которых оказались Северная Корея и Иран, весьма показательны. А Израиль, который и сам под подозрением в тайной разработке ядерного оружия, открыто наносил авиаудары по иракским реакторам, способным-де производить высокообогащённый уран. А уж пробирки генерала Колина Пауэлла, ставшие прелюдией к вторжению США в Ирак, твёрдо вошли в политический фольклор.

Силовые акции против стран, де-факто вышедших из ДНЯО и пытающихся начать производство ядерного оружия, давно стали международной практикой. Но даже Соединённые Штаты прекрасно отдают себе отчёт в том, что распространение ядерного оружия — та же цепная реакция. Александр Лукашенко уже готов принять у себя российское «сверхъядерное оружие». А претензии Киева на ядерное обладание только усилят такой его интерес.

К тому же политическая нестабильность и характерная для современной Украины тотальная коррупция усилят риск не столько самого производства ОМП, сколько попадания ядерных материалов в руки террористов, постоянно грезящих созданием грязного ядерного оружия.

Так что все украинские ядерные «за» и «против» предстоит взвесить даже их политической заокеанской «крыше».