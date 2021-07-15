Путина попросили снова объявить нерабочие дни

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой из-за пандемии ввести на две недели режим нерабочих дней. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Он уточнил, что меры, принятые властями, не работают. Люди всё так же отказываются от вакцинации, несмотря на то что рост смертности от коронавируса увеличивается. Только 15 июля в России от COVID-19 погиб 791 человек, и цифры продолжают расти.

Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии «Яблоко» предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления ещё на неделю), — говорится в сообщении.

Также Рыбаков предлагает подготовить меры поддержки как сотрудников предприятий, так и самого бизнеса. При этом деньги должны выделяться не за счёт самих компаний, а за счёт бюджета России.

Ранее в России был обновлён антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки скончался 791 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число жертв инфекции составляет 146 069 человек.