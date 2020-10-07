«Вы показываете пример настоящего лидерства»: Воробьёв поздравил Путина

https://static.news.ru/photo/3a0bc780-089b-11eb-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил президента Владимира Путина с днём рождения. Он пожелал главе государства крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.

Своей работой Вы показываете пример настоящего лидерства, выдержки, эмпатии. Решая глобальные вопросы, Вы всегда чутки к проблемам людей, обращаете внимание на вопросы тех, кто нуждается в заботе и помощи, — цитирует Радио 1 поздравительное сообщение Воробьёва в соцсетях.

Губернатор отметил, что «нет труднее служения, чем управлять Россией — великой державой, самой большой и разнообразной во всем страной». По его словам, президент ежедневно принимает вызовы, на которые необходимо находить достойные и справедливые ответы. Решения, принимаемые главой государства, влияют на судьбы миллионов людей.

Ранее NEWS.ru писал, что российского лидера поздравил с 68-летием президент Белоруссии Алесандр Лукашенко. Он назвал путина «надёжным другом республики» последовательным сторонником расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства.