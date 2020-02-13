https://static.news.ru/photo/12e7a64a-4e44-11ea-88a5-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Майкл Помпео Фото: Liu Jie/imago stock&people/Global Look Press

Российские дипломаты наглядно показали, что у властей США нет единой политики в отношении Турции. Между двумя странами всё не так просто, как кажется на самом деле, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

Это очень красноречиво отражает тот факт, что есть миф о существовании единой политики США в отношении Турции. Такой политики нет, — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что есть политика Госдепа во главе с Майклом Помпео, есть политика сената, президента, и они совершенно «не координируются друг с другом». Что касается Анкары, то там тоже нет единого представления о том, кто для них Соединённые Штаты.

Думаю, посыл твита такой: всё не так просто, как вам кажется, не принимайте быстрых решений. Я не думаю, что у нас есть цель кого-то очернить или обелить, оценка всегда должна быть более взвешенной, — резюмировал Ярыгин.

Ранее посольство России в Анкаре опубликовало две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки «Решать вам». При этом миссия указала на двойные стандарты, к которым прибегают американцы.

На одной иллюстрации размещена фотография госсекретаря США Майкла Помпео с его цитатой в связи с гибелью в сирийском Идлибе турецких солдат: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных». Рядом же опубликована инфографика турецкого агентства Anadolu об американской помощи силам самообороны сирийских курдов, писал NEWS.ru.