Вручение Путину Шнобелевской премии в Госдуме назвали информационной войной

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Присуждение РФ Шнобелевской премии является очередным эпизодом информационной войны, развёрнутой Западом против россиян, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Накануне лидеры девяти стран, в том числе и Владимир Путин были удостоены этой шуточной премии за то, что «использовали ситуацию с коронавирусом, показав миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем учёные и доктора».

Смешивать реальные факты с дезиформацией, чтобы подтолкнуть публику к ложным выводам — это известный приём «геббельсовской пропаганды», — цитирует «Политика сегодня» Панину.

Она подчеркнула, что Путин с самого начала предпринял все необходимые меры, чтобы сохранить жизни людей, «в отличие от американского лидера Дональда Трампа и других иностранных лидеров».

Как писал NEWS.ru, Шнобелевской премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, в области медицинского образования были в этом году удостоены лидеры Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении. Шуточная премия, учреждённая в 1991 году, называется также Антинобелевской и вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». В качестве «награды» организаторы в этом году вручали склеенный из листов бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в $10 трлн.