Возможные турецкие испытания С-400 вызвали обеспокоенность в Госдепе

https://static.news.ru/photo/af45ad92-0853-11eb-9e15-fa163e074e61_660.jpg Комплекс С-400 «Триумф» Фото: mil.ru

Госдепартамент США обеспокоен информацией СМИ, которые рассказали о возможной подготовке в Турции испытаний российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Мы знаем об этих сообщениях. Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400 и глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция прилагает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние, — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что покупка Анкарой C-400 мешает развитию американо-турецких отношений и сотрудничеству в рамках НАТО. Также дипломат отметил, что сделка с Россией подводит Турцию под санкции, поскольку риск их принятия обусловлен американским законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция в ближайшее время может провести испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 на Черноморском побережье. Турецкое Yeni Akit демонстрирует видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны. Издание также связывает переброску С-400 с уведомлением властей о закрытии воздушного пространства над Синопом.