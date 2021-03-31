Володин отреагировал на тбилисские протесты против Познера

https://static.news.ru/photo/b5c87388-92c9-11eb-b61b-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/aa_russian

Радикализм сейчас во многом определяет политику Грузии, что показали недавние демонстрации в Тбилиси против российского журналиста Владимира Познера. Гражданам РФ небезопасно находиться в этой стране. Такое мнение относительно произошедшего высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, тбилисские события в очередной раз демонстрируют, в каком глубоком кризисе находится страна, в которой внутреннюю политику во многом определяет радикализм. И это не приведёт ни к чему хорошему.

Володин напомнил о схожих событиях 2019 года. Тогда в Грузии во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия акции прошли против её главы и депутата ГД Сергея Гаврилова.

Всё это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники МВД Грузии оштрафовали 32 человека, в том числе и российского тележурналиста Владимира Познера, за нарушение карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. В Грузии сейчас действуют комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий, в том числе застолий, юбилеев и свадеб.