Владимир Путин объяснится с «большой двадцаткой» онлайн

В итальянской столице на предстоящий уик-энд соберётся «большая двадцатка» (G-20), форум стран, представляющих все континенты и составляющих каркас мировой экономики. Правда, на обсуждать глобальные проблемы придётся в обстановке нарастания волны новых вредоносных штаммов СОVID-19. Это не только повлияет на повестку актуальных вопросов, но и, видимо, скорректирует форму участия лидеров в предполагаемых дебатах. Тем более, гибридная методика проведения таких заседаний (кто-то онлайн, кто-то офлайн) за два года полностью отработана.

Судя по имеющейся информации, и президент России выступит на форуме как раз по видеосвязи. Эта «утечка» тут же дала кому-то повод к спекуляциям об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина. Притом, что завидная физическая выносливость, продемонстрированная президентом на заседании Клуба «Валдай» в Сочи или на пленарном заедании «Российской энергетической недели», должна была снять все возможные вопросы. Однако скептики упирали на тот аспект G-20, что, мол, сама форма заседаний позволяет проведение многочисленных встреч, что называется, на полях форума. И вряд ли стоило от такого шанса отказаться.

Самое примечательное, что критики как бы оставляют за скобками сверхнапряжённую в последние месяцы повестку президентских встреч, контактов и переговоров. Телефонные разговоры с лидерами Европейского союза, подробные закрытые переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, визит в Москву премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, беседы с ведущими международными экспертами. Иными словами, порядок очередности был перевёрнут: ещё до начала встречи G-20 сам президент и министр иностранных дел Сергей Лавров провели большую подготовительную работу так, чтобы заранее иметь полностью ясную картину современных проблем и различных воззрений на них.

И к тому же объявленный у нас в стране ограниченный локдаун не дань моде, а отражение объективной картины роста заболеваемости, прежде всего, в Европе. Так что, формат онлайн вполне соответствует ситуации.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Что касается повестки самого заседания, то, без сомнения, в центре могут быть две проблемы. Продолжающаяся в мире смертоносная пандемия, уровень вакцинации и вероятная срочная помощь наиболее бедным странам в её проведении. И, конечно, тема сохранения окружающей среды, противодействия глобальному потеплению и перехода на «зелёную энергетику». Правда, как выясняется, головокружение от несущественных ещё успехов некоторых адептов отказа от всех источников «углеродного следа» вызывает самую настоящую озабоченность представителей, прежде всего, развивающихся экономик.

А потому заседания не станут площадкой для самоутверждения адептов новой климатической религии. Более того, стало известно, что речь пойдёт и о том, что нельзя перескакивать через этапы. И пока не то, что от углеводородов надо срочно оказываться, но и потенциал угля далеко не исчерпан. Прежде всего, для производства электроэнергии на ТЭС. Недаром цены на антрацит также продолжают расти. А потому уголь не только не будет предан анафеме на форуме G-20, но останется на ближайшие годы важнейшим энергетическим сырьем.

Впрочем, нынешний газовый кризис, поразивший Европу, от которого не уберегли ни ветряки, ни солнечные батареи, многому научил теоретиков «зелёной энергетики» в Старом Свете. И «двадцатка» расставит многие точки над I именно в сфере энергетики.