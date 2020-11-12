Вице-президент Венесуэлы приехал в Москву

https://static.news.ru/photo/3b6c82e4-24e9-11eb-88f5-fa163e074e61_660.jpg Дельси Родригес Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный вице-президент Венесуэлы, министр экономики, финансов и внешней торговли страны Дельси Родригес приехала в российскую столицу с официальным визитом, сообщили в посольстве страны в РФ.

Подтверждаем, что она уже находится в Москве, — рассказали журналистам ТАСС в диппредставительстве.

Сотрудникам «Интерфакса» также сказали , что она намерена встретиться с предпринимателями высокого уровня. На сайте правительства Венесуэлы говорится , что её сопровождают генеральный прокурор страны Рейнальдо Муньос, министр по делам науки и технологий Габриэла Хименес, а также руководитель нефтяной госкомпании PDVSA Асдрубаль Чавес.

Как писал NEWS.ru ранее, в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где расположены два нефтеперерабатывающих завода, поймали американского шпиона, морского спецназовца, работавшего на ЦРУ в Ираке. Глава государства Николас Мадуро не назвал имя задержанного, однако сообщил, что при задержании у него были изъяты оружие и крупная сумма в американских долларах.