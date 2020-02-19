Случилось событие, которого многие уже отчаялись дождаться. Президент всё-таки подписал заявление об уходе своего «вечного» помощника Владислава Суркова. И пока ничего не известно о том, принял ли его глава государства, пожелав успехов на новом жизненном поприще, или сухо ограничился своим автографом. Впрочем, мы можем и не узнать деталей взаимоотношений двух политиков. Тем более, что в отношении Суркова так и тянет перефразировать известную классическую строфу: нет, весь я не уйду...

Собственно, уже сейчас ходят инсайдерские сливы о том, что, мол, Суркову присматривали новые должности, а потому и заявление долго не подписывали. Утверждали, что он сам положил глаз на «Газпром-Медиа», благо должность тамошнего руководителя освободилась. Или что в услугах «творца смыслов» очень нуждается глава кремлевской администрации Сергей Кириенко, у которого-де возникают немалые трудности в связи с проведением голосования по конституционным поправкам. Пока это просто слухи и версии. Но опыт длительной государственной карьеры Владислава Юрьевича неоднократно подтверждал, что время от времени он действительно уходит, но уходит недалеко.

В последнее время его отправляли на политический покой много раз. Сначала после украинского Майдана и движения Киева вдаль от Москвы. На Суркова тогда стремились повесить всех собак за провалы нашей дипломатической стратегии. Но как показалось многим, такие нападки были ему на руку, иначе президент мог оказаться в положении слабого и принять отставку помощника под давлением. Но, скорее всего, в пользу Суркова были его наработанные контакты, прежде всего, с американскими партерами. Сначала с Кондолизой Райс, а потом и с Полом Волкером. Более того, когда в Париже собирались «шерпы» встречи лидеров в нормандском формате, все уже ждали, что Россию представит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Но в Европу был опять-таки послан Сурков. И когда уже при Владимире Зеленском украинская сторона сменила своего переговорщика по донбасской проблеме, вернув за стол переговоров старика Кучму, также все ожидали, что и Москва сделает аналогичный ход. Но донбасское досье осталось в руках Суркова.

Владислав Сурков Сергей Гунеев/РИА Новости

Более того, когда уже стало ясно, что нить контактов с Киевом переходит под контроль вернувшегося в президентскую администрацию Дмитрия Козака, шли разговоры о том, что Донбасс всё-таки останется за Сурковым. Но на это раз, что называется, свершилось. Отставлен политик, с именем которого связывают введение понятий «суверенной демократии» и «глубинного народа», предложивший новый общенациональный дискурс, призвав политологов «глубинно» обсудить понятие «путинизма», как некую идеологию повседневного эффективного управления государством.

Фактически после наших политических и дипломатических неудач на Украине и очевидных провалов в построении государственности Абхазии, за которую также отвечал Владислав Юрьевич, в его активе остаются обнародованные им новые философско-политологические понятия, касающиеся модели построения государства современной России. Модель «путинизма», который, по мысли Суркова, ещё не раскрыл всего своего потенциала и вызывает всё большой интерес в мире, разочарованном провалом глобализации. Мол, если во Франции до сих пор следуют заветам генерала де Голля, в Турции — Ататюрка, а за океанам — принципам и конструкциям, заложенным еще отцами-основателями. То и в России есть система управления нашей сложной страной, которая пока отстраивается, но всё в большей степени показывает свою действенность. А главное — она и спустя многие годы будет основой для управления государственной машиной.

В свое время, как мы помним, Сурков ввёл собственную периодизацию русской государственности: Московия Ивана Третьего, империя Петра Великого, советское государство Ленина. И, наконец, современная Россия Владимира Путина, как принципиально новый тип. Причем, как уверяет автор, мы до конца ещё не можем всесторонне оценить новую историческую модель, которая заложила основы нашего развития на десятилетия вперед. Более того, Владислава Сурков уверен, что модель до конца ещё не раскрыла все свои возможности. И сам Путин до конца не является «путинистом», как Карл Маркс не был марксистом. Вот вам и завет для столь ожидаемого трансфера власти.

Насчёт адреса тех публикаций Суркова было немало шуток, утверждалось, что вся его философия выстроена в расчёте на одного всем известного читателя. Ясно, что тот самый читатель был в курсе идеологических творений Суркова и, видимо, их ценил. Тем неожиданнее для всех могла показаться инициированная самим помощников отставка. Но карьера Суркова — это во многом сюжет для его очередного романа под заголовком, например — «После нулевых». И, похоже, точка в ней ещё не поставлена.